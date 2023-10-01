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Мишустин назвал драйверы роста экономики России

Мишустин назвал драйверы роста экономики России

Российская экономика проходит через масштабную трансформацию. Односторонний разрыв западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, однако наиболее сложный период удалось пройти, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

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