Мишустин назвал драйверы роста экономики России

Российская экономика проходит через масштабную трансформацию. Односторонний разрыв западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, однако наиболее сложный период удалось пройти, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии