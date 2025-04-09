"Вашингтон Кэпиталз" выиграл Столичный дивизион НХЛ впервые за 5 лет

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" стал победителем Столичного дивизиона. Команда под руководством Спенсера Карбери по итогам очередного игрового дня окончательно закрепилась на первой позиции, сумев таким образом впервые за пять лет выиграть свой дивизион.
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