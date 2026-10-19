Когда бабушка умерла, Лида поклялась, что больше никогда не вернётся в Кручу. Она дала себе эту клятву в девять лет, стоя у калитки бабушкиного дома и глядя, как двое мужчин в чёрных пальто уносят с кладбища маленький белый гроб.