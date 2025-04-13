Мусорный «остров» в Тихом океане? Вы все неправильно представляете. Вот почему

Когда слышишь «Большое тихоокеанское мусорное пятно», что первым приходит на ум? Наверняка картинки из интернета: гигантские острова из пластиковых бутылок, пакетов и всякого хлама, дрейфующие посреди океана.
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