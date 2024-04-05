Гонконгский управляющий активами планирует запустить приложение spot Bitcoin ETF

Управляющая инвестиционная компания Value Partners из Гонконга с портфелем на 5,6 миллиарда долларов, планирует запустить спотовый биткоин-ETF, чтобы удовлетворить растущий интерес инвесторов, согласно новому годовому отчету от 2 апреля.
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