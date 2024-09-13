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Семь беспилотников ВСУ сбили силы ПВО над Брянской областью за ночь

Семь беспилотников ВСУ сбили силы ПВО над Брянской областью за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь вражеских беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью за ночь.

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