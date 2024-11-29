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МЧС РФ призвало россиян подготовить «тревожный чемоданчик»

МЧС РФ призвало россиян подготовить «тревожный чемоданчик»

МЧС РФ призывает россиян укомплектовать, подготовить "тревожный чемоданчик". Иметь заранее собранный набор необходимых вещей рекомендуется жителям районов, где происходят природные катаклизмы или есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов.

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