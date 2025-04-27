REXРоссийское информационное агентство В киргизском Оше была задержана сотрудница отделения Российского центра науки и культуры («Русский дом») Наталья Секерина, работник мэрии Оша Сергей Лапушкин, а также еще несколько сотрудников отделения «Русского дома», которое ведет деятельность исключительно в рамках межправительственного соглашения о создании и функционировании Российского центра науки и культуры в Бишкеке и Киргизского Дома науки и культуры в Москве.
Почему в Киргизии стали атаковать «Русский дом»
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Если не рассматривать радикальные предложения типа "Выгнать всех" из России, нужно понять что только под давлением начали принимать (и пытаться исполнять) законы о чётком регулировании миграционных потоков. Ясно что ультранационалисты в республиках Азии будут использовать это для усиления русофобии на деньги Запада.
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18 час.
МБ
Михаил Беленков
Я так понял, что надо продолжать пресмыкаться перед братскими народами, чтобы они не обиделись.
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14 час.
S
Serg
Просто не нужна наука и культура черножопым кишлачным дикарям, только и всего. "Сижу кишлак, ебу ишак"
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9 час.
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