Почему в Киргизии стали атаковать «Русский дом»

REXРоссийское информационное агентство В киргизском Оше была задержана сотрудница отделения Российского центра науки и культуры («Русский дом») Наталья Секерина, работник мэрии Оша Сергей Лапушкин, а также еще несколько сотрудников отделения «Русского дома», которое ведет деятельность исключительно в рамках межправительственного соглашения о создании и функционировании Российского центра науки и культуры в Бишкеке и Киргизского Дома науки и культуры в Москве.