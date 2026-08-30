Щёкинский район остаётся без электроэнергии второй день

Отключение электричества в Щекинском районе продолжается: жители деревни Соломамово также сообщили о проблеме, ранее без света остались жители села Мясоедово на 7 часов.
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