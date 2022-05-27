В Якутии полицейские провели совместное мероприятие по финансовой грамотности на городской выставке-ярмарке

Сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» и представители Регионального центра компетенций по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия) провели акцию по профилактике дистанционного мошенничества и краж с банковских карт.
Сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» и представители Регионального центра компетенций по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия) провели акцию по профилактике дистанционного мошенничества и краж с банковских карт.
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