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Эксперт Парфенов раскрыл условия получения прибавки к пенсии после 80 лет

Эксперт Парфенов раскрыл условия получения прибавки к пенсии после 80 лет

Эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов рассказал агентству «Прайм», что прибавку к пенсии после 80 лет платят по умолчанию, какие-либо заявления для этого не требуются.

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