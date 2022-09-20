Эксперт Парфенов раскрыл условия получения прибавки к пенсии после 80 лет

Эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов рассказал агентству «Прайм», что прибавку к пенсии после 80 лет платят по умолчанию, какие-либо заявления для этого не требуются.
Эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов рассказал агентству «Прайм», что прибавку к пенсии после 80 лет платят по умолчанию, какие-либо заявления для этого не требуются.
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