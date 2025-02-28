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О переговорах

О переговорах

С переговорами между Россией и США творится что-то невообразимое. Американские СМИ по этой теме работают по схеме «Бешеный принтер» И хотя часть новостей опровергается самими американцами в течении часа, часть «инсайдерской» информации не подтверждается с российской стороны, а часть невозможно подтвердить — все равно наши СМИ все это несут «по-трубам» И никого не интересует, что официально российская сторона официально объявила — переговоры по поводу Украины между Россией и США еще не начинались.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Просить надо всё, ни куда не денется отдадут! Имидживые потери для США будут гораздо большими. После срыва переговоров по вине США, с ними потом вообще не захочет разговаривать о серьёзных и перспективных проектах.
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15 час.
Михаил Воскресенский
Тактика проста. Надо продавливать оборону противника пока она не посыплется окончательно. Тогда и все наши условия примут без всяких споров, понимая, что дальше заберём Николаев, Одессу, Харьков.
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14 час.
АЕ
Анна Егорова
Но ведь Одессу, Николаев, Харьков нужно вернуть в Россию ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
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5 час.
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