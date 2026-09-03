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Татар-информ

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«Голые девушки танцуют перед подростками»: жалобу казанца на бар проверяет МВД

«Голые девушки танцуют перед подростками»: жалобу казанца на бар проверяет МВД

Житель Казани пожаловался на бар, расположенный в центре города. По его словам, на стойках танцуют голые девушки, а среди посетителей, наблюдающих эти непотребства, бывают и подростки.

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