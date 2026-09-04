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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Шальке» предложил изменить формат Бундеслиги: «И «Баварии» это должно быть интересно. За 13 лет мой сын лишь раз видел, как чемпионом становились не они – скучно»

Президент «Шальке» Аксель Хефер в совместном интервью Bild с главой «Баварии» Гербертом Хайнером предложил поменять формат Бундеслиги, чтобы повысить интерес к турниру.

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