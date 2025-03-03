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Российские военные сбили из ЗРК "Бук" натовские авиаракеты ВСУ над ДНР

Российские военные сбили из ЗРК "Бук" натовские авиаракеты ВСУ над ДНР

Бойцы российской группировки войск "Восток" с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" уничтожили натовские управляемые авиационные ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по целям в Донецкой народной республикой (ДНР).

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