Актёры против игровых компаний, Epic уходит из «несправедливых» площадок, анонс MK1: Khaos Reigns…

Legacy of Kain воскрешают, Гильдия киноактёров США и Американская федерациея актёров телевидения и радио объявили забастовку крупным игровым компаниям, «Эпики» выходят на тропу войны против несправедливых мобильных магазинов, Dragon Age: The Veilguard в Steam будет полностью «родная», Mortal Kombat 1 получит сюжетное расширение Khaos Reigns и набор персонажей Kombat Pack 2, соревновательный шутер Valorant добрался до стадии открытой «беты» на PlayStation 5 и Xbox Series, cостоялась премьера тизер-трейлера сериала Like a Dragon: Yakuza.