Ассоциация рестораторов РТ прокомментировала скандал с бойцами СВО

Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана прокомментировала скандал с бойцами спецоперации, который произошел из-за того, что бойцам батальона «Алга» не позволили посетить несколько развлекательных заведений в Казани.
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