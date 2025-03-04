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Закон, порядок, государство

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На имя начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре поступило обращение жительницы Краснодарского края

На имя начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Сергея Ветохина поступило обращение жительницы Краснодарского края, в котором она просит выразить благодарность сотрудникам Отдельного батальона ДПС окружной Госавтоинспекции.

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