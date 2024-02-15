Депутаты Заксобрания побывали в Центре помощи детям х. Сулин Миллеровского района

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, его заместитель – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко и депутат донского парламента Павел Бережной посетили центр помощи детям в х.
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