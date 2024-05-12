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МО: ВСУ атаковали кварталы Белгорода с применением ракетного комплекса "Точка-У"

МО: ВСУ атаковали кварталы Белгорода с применением ракетного комплекса "Точка-У"

12 мая около 11:40 (мск) Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку по жилым кварталам Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".

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