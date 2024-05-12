МО: ВСУ атаковали кварталы Белгорода с применением ракетного комплекса "Точка-У"

12 мая около 11:40 (мск) Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку по жилым кварталам Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии