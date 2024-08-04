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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Юран: «Никто не составит «Зениту» настоящую конкуренцию в ближайшие 3-4 года – ни «Спартак», ни ЦСКА, ни «Динамо». Если он захочет, то способен выиграть РПЛ и Кубок»

«В ближайшие три‑четыре года никто не сможет составить настоящую спортивную конкуренцию «Зениту» – ни «Спартак», ни ЦСКА, ни «Динамо».

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