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Царьград

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Эскалаторы на станции "Горный институт" в Питере остановились из-за большой нагрузки

Эскалаторы на станции "Горный институт" в Питере остановились из-за большой нагрузки

В частности, кратковременная остановка эскалаторов была связана с нагрузкой на 60-метровый эскалатор.

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