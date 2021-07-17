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Товарищеские матчи. «Интер» одолел «Лугано» по пенальти, «Бавария» уступила «Кельну», «Арсенал» и «Рейнджерс» сыграли вничью 2:2

Европейские клубы проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона. «Бавария» уступила «Кельну» (2:3), «Арсенал» сыграл вничью с «Рейнджерс» (2:2), «Интер» одолел «Лугано» по пенальти (2:2, 4:3 по пенальти).

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