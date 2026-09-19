«Ъ»: Запрет на экспорт дизеля планируют продлить до конца октября

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Правительство России намерено из-за необходимости закрыть потребности внутреннего рынка продлить эмбарго на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября текущего, 2026 года.
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