Варламов отразил 37 бросков «Далласа» из 40. Его серия из 3 побед подряд прервалась

Семен Варламов отразил 37 бросков «Далласа» из 40, серия из 3 побед подряд прервалась. Его «Айлендерс» уступили «Старс» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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