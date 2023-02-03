Сын Берлускони не захотел смотреть на выступление Зеленского в Италии

Global Look Press/President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency Сын бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони Пьерсильвио высказался категорически против выступления президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
Global Look Press/President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency Сын бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони Пьерсильвио высказался категорически против выступления президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
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