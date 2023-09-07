Экс-игрок Пономарев прокомментировал работу Карпина в матче России и Египта

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что оценивать работу главного тренера сборной России Валерия Карпина по итогам игры против олимпийской сборной Египта, состоявшейся 7 сентября в Суэце, нельзя.