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Экс-игрок Пономарев прокомментировал работу Карпина в матче России и Египта

Экс-игрок Пономарев прокомментировал работу Карпина в матче России и Египта

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что оценивать работу главного тренера сборной России Валерия Карпина по итогам игры против олимпийской сборной Египта, состоявшейся 7 сентября в Суэце, нельзя.

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