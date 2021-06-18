Байден сделал федеральным праздником и выходным днем день отмены рабства

Члены Сената Конгресса США единогласно одобрили соответствующий проект закона 15 июня. Как сообщает ТАСС, президент США Джо Байден подписал в четверг указ о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в стране, отмечаемый 19 июня.