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Байден сделал федеральным праздником и выходным днем день отмены рабства

Байден сделал федеральным праздником и выходным днем день отмены рабства

Члены Сената Конгресса США единогласно одобрили соответствующий проект закона 15 июня. Как сообщает ТАСС, президент США Джо Байден подписал в четверг указ о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в стране, отмечаемый 19 июня.

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