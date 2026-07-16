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Внеочередной отчет Webull: взрывной рост объемов торгов опционами в июне 2026 года

Внеочередной отчет Webull: взрывной рост объемов торгов опционами в июне 2026 года

Финтех-платформа и популярный международный брокер Webull Corporation представил операционные данные за июнь 2026 года, продемонстрировав мощный приток розничных инвесторов и высокую торговую активность на американском рынке.

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