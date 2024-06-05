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Белый дом: ВСУ в «глубокой яме», но выбираются из нее

Белый дом: ВСУ в «глубокой яме», но выбираются из нее

США пообещали прислать Киеву больше оружия. Положение украинской армии на поле боя остается сложным. Данный факт признают в Белом доме, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его цитирует РБК.

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