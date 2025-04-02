Россия резко нарастила закупки одного вида товаров из Японии

По итогам февраля суммарные объемы поставок гигиенических товаров из Японии в Россию увеличились почти на треть в сравнении с предыдущим месяцем и достигли отметки в 814 тысяч долларов в денежном выражении.
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