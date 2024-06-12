Николай Яременко: С Днем независимости, дорогие россияне!

Вы как хотите, а я настаиваю на том, что сегодня наша страна празднует именно День независимости. Когда на закате ельцинской эпохи его как-то кособоко и стыдливо переименовали в День России, это выглядело немного нелепо — как будто мы чего-то стесняемся.