Николай Яременко: С Днем независимости, дорогие россияне!

Вы как хотите, а я настаиваю на том, что сегодня наша страна празднует именно День независимости. Когда на закате ельцинской эпохи его как-то кособоко и стыдливо переименовали в День России, это выглядело немного нелепо — как будто мы чего-то стесняемся.
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