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Регионы России

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КСИР атаковал танкер NV Sunshine за попытку незаконного прохода через Ормузский пролив

КСИР атаковал танкер NV Sunshine за попытку незаконного прохода через Ормузский пролив

Ормузский пролив является стратегически важной транспортной артерией мирового энергетического рынка, соединяющей Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном.

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