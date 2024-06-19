Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украину заходят сразу два гиганта западного ВПК – американский Northrop Grumman и немецкий Rheinmetall

На Украину заходят сразу два гиганта западного ВПК – американский Northrop Grumman и немецкий Rheinmetall

Как пишет освещающее ситуацию в «оборонке» издание Breaking Defense со ссылкой на заявление топ-менеджера Northrop Дэйв Бартелл во время выставки Eurosatory 2024 в Париже, третья по размеру после RTX и Lockheed Martin оборонная компания мира планирует производить на территории Украины боеприпасы среднего калибра.

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