Потап и Настя Каменских зарабатывают на беглых русских артистах, организуя им туры в США. Пока дуэт называет Россию «страной-агрессором», их компании Mozgi International и EMX Agency принесли более 50 миллионов рублей на концертах Светланы Лободы и Кристины Орбакайте.