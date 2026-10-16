Потап и Настя Каменских зарабатывают на беглых русских артистах, организуя им туры в США. Пока дуэт называет Россию «страной-агрессором», их компании Mozgi International и EMX Agency принесли более 50 миллионов рублей на концертах Светланы Лободы и Кристины Орбакайте.
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