Замах на евро: ЕС решил ударить тарифами по электорату Трампа

Европейский союз официально утвердил первые ответные меры на новые американские пошлины. В Брюсселе явно решили бить туда, где больнее: значительная часть пошлин затронет товары из штатов, где у Дональда Трампа самая сильная поддержка.
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