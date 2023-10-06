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Как накажут жителей Карелии за неявку по повестке через «Госуслуги»: ответ адвоката

Как накажут жителей Карелии за неявку по повестке через «Госуслуги»: ответ адвоката

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 октября, ФедералПресс. В Карелии во время осеннего призыва 2023 года начнут рассылать электронные повестки при помощи «Госуслуг», так как республика участвует в эксперименте по цифровизации военкоматов, заявил военком региона Андрей Артемьев.

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