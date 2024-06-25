Tribune: премьер Индии Моди посетит Москву 8 июля

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит российскую столицу 8 июля, сообщает Tribune India.Издание отмечает, что поездка будет носить особый характер, поскольку недавно Моди возглавил индийское правительство уже в третий раз подряд.
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