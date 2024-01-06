Сколько служат детали подвески – проверили

Chevrolet Cobalt, 1.6 (105 л. с.), А6 Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан» Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 171 500 км На пробеге 155 тысяч км я поменял в сборе нижние рычаги передней подвески.