«Стране-цивилизации» без «Бояна» не устоять

Борьба за Русский концертный оркестр продолжается «Швыдкой навсегда» - встретил такой заголовок в Дзен и вздрогнул: вот совпадение! Только что получил ответ из Министерства культуры РФ на обращение в Госдуму от группы сторонников народного артиста СССР А.