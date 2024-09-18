В августе 2024-го продажи б/у авто побили все рекорды, в лидерах – «жигули»

В августе 2024-го б/у машин было продано 560 тыс. штук. Это максимум за последние три года. Причем россияне предпочитают брать больше отечественные авто, а не иномарки, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.
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