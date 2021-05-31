ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

41 934 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горский Виктор
    Что х вы, дорогой, с таким убожеством в мозгах, лезете рассуждать на исторические темы? Просвещаю - в 1904-1905 гг., ...«Если бы вы увиде...
  • Walery
    Мразь была, оказывается и сегодня есть, очевидно и будет...«Если бы вы увиде...
  • Walery
    Реально ностальгия, так как подобные шедевры могли снимать только в СССР. Не то что нынешнее племя. Сегодня массово н...«Если бы вы увиде...

Русский феникс

Русский феникс

Чтобы чего-то достичь в жизни требуется умение побеждать. То есть — добиваться цели несмотря на трудности и препятствия.

Вернуться к статье
112
Обсудить
Ирина52
Русские - нация-пружина. Когда она сжимается, кажется бессильной. Но потом начинается обратный ход...И все в нее вбитое захватчиками оборачивается силой удара по ним самим..
Александр Киевская Русь
„Русские долго запрягают, но быстро едут“ Отто фон Бисмарк.
Галина Смирнова
И каждый раз они несли к нам западную демократию и европейские ценности..... и каждый раз получали этими самыми ценностями по роже.....
Александр Киевская Русь
И тем не менее в России XVIII-XIX века высшее общество говорило на французском едва ли не больше, чем на русском языке. - Диалоги петербургских дворян в салоне светской львицы Анны Павловны Шерер, которые открывают «Войну и мир», наполовину состоят из французских фраз, и это не выдумка автора, а отражение нравов начала XIX века (в первом томе «Войны и мира» описывается 1805 год). - Об одном из персонажей Толстой замечает: «Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды». В XVIII веке французский «завоевал» Россию, став неофициальным языком аристократии. https://ru.rbth.com/zhizn/16-russia-french-language
Горбатюк Валерий
Что характерно, высшее общество, знавшее французский как бы ни лучше родного, с началом войны не побежало сдаваться...
Oleg Prokopov
Но очень немногие переселялись за границу или везли туда детей на ПМЖ , а что происходит
Oleg Prokopov
сейчас ?
Вячеслав 5
А кому сдаваться? Французам или императору самозванцу? кто больше заплатит?
Вячеслав 5
А теперь назовите цену всех этих побед? да конечно.народ нечто огромное.как песок возле моря.а по отдельности-жизнь человека бесценна? кто сказал? вот когда мы научимся ценить эту маленькую жизнь.тогда и будем великими. но в принципе у автора всё правильно. порой про Русский народ вспоминают слишком поздно. Америка плохая.но обращается к нации? у нас она есть?.
Одиссей
данивапрос!!!! "Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры... Только наличность всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию" У нас все это есть, у америкосов - нет. Учите матчасть, товарисчь. А что до цены побед - то с кем воевать-то приходилось, помните? Ведь к нам приходила ВСЯ Европа. С крайне редкими исключениями. И работала на эти войны - тоже ВСЯ Европа и часть остального типО "нейтрального" мира. Это совсем другой расклад, чем когда англичане туземцев геноцидили.
Nikolia Vovchenko
Не статья, а перечисление исторических событий.Можно что то"...вылечить знанием истории",после свершившегося...Только автор "забыл",что для того чтобы жить и успешно развиваться сейчас и в будущем-необходимо понимание прошлого(истории)и ныне происходящего ...Ведь многие,учившиеся в СССР,знали историю,но никак не понимали происходящего ...и получили 91 год...?!Что следующее стоит ждать "знатокам истории" или же всё же постараться понять прошлое и научиться понимать нынешнее

Картина дня

наверх