Русский феникс

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаРусский феникс Чтобы чего-то достичь в жизни требуется умение побеждать. То есть — добиваться цели несмотря на трудности и препятствия.Вернуться к статье112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина52Русские - нация-пружина. Когда она сжимается, кажется бессильной. Но потом начинается обратный ход...И все в нее вбитое захватчиками оборачивается силой удара по ним самим..АРАлександр Киевская Русь„Русские долго запрягают, но быстро едут“ Отто фон Бисмарк.Галина СмирноваИ каждый раз они несли к нам западную демократию и европейские ценности..... и каждый раз получали этими самыми ценностями по роже.....АРАлександр Киевская РусьИ тем не менее в России XVIII-XIX века высшее общество говорило на французском едва ли не больше, чем на русском языке. - Диалоги петербургских дворян в салоне светской львицы Анны Павловны Шерер, которые открывают «Войну и мир», наполовину состоят из французских фраз, и это не выдумка автора, а отражение нравов начала XIX века (в первом томе «Войны и мира» описывается 1805 год). - Об одном из персонажей Толстой замечает: «Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды». В XVIII веке французский «завоевал» Россию, став неофициальным языком аристократии. https://ru.rbth.com/zhizn/16-russia-french-languageГорбатюк ВалерийЧто характерно, высшее общество, знавшее французский как бы ни лучше родного, с началом войны не побежало сдаваться...OPOleg ProkopovНо очень немногие переселялись за границу или везли туда детей на ПМЖ , а что происходитOPOleg Prokopovсейчас ?Вячеслав 5А кому сдаваться? Французам или императору самозванцу? кто больше заплатит?Вячеслав 5А теперь назовите цену всех этих побед? да конечно.народ нечто огромное.как песок возле моря.а по отдельности-жизнь человека бесценна? кто сказал? вот когда мы научимся ценить эту маленькую жизнь.тогда и будем великими. но в принципе у автора всё правильно. порой про Русский народ вспоминают слишком поздно. Америка плохая.но обращается к нации? у нас она есть?.Одиссейданивапрос!!!! "Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры... Только наличность всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию" У нас все это есть, у америкосов - нет. Учите матчасть, товарисчь. А что до цены побед - то с кем воевать-то приходилось, помните? Ведь к нам приходила ВСЯ Европа. С крайне редкими исключениями. И работала на эти войны - тоже ВСЯ Европа и часть остального типО "нейтрального" мира. Это совсем другой расклад, чем когда англичане туземцев геноцидили.Nikolia VovchenkoНе статья, а перечисление исторических событий.Можно что то"...вылечить знанием истории",после свершившегося...Только автор "забыл",что для того чтобы жить и успешно развиваться сейчас и в будущем-необходимо понимание прошлого(истории)и ныне происходящего ...Ведь многие,учившиеся в СССР,знали историю,но никак не понимали происходящего ...и получили 91 год...?!Что следующее стоит ждать "знатокам истории" или же всё же постараться понять прошлое и научиться понимать нынешнееКомментировать
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