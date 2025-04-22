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В Москве и области 22 апреля ожидается теплый день с кратковременным дождем и грозой, магнитные бури

В Москве и области 22 апреля ожидается теплый день с кратковременным дождем и грозой, магнитные бури

Во вторник в столичном регионе по-прежнему тепло. Синоптики ожидают очередной температурный рекорд: максимальный для этого дня показатель температуры воздуха в +23,3°C был зафиксирован ровно 30 лет назад – в 1995 году.

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