В ЦАХАЛ заявили, что истребители ударили по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

Global Look Press/Li Rui/Xinhua В израильской армии (ЦАХАЛ) заявили, что истребители еврейского государства нанесли удары по военным объектам ливанской организации "Хезболла" в двух населенных пунктах на юге Ливана.
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