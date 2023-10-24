Дональд Трамп обвинил Россию в краже чертежей «супер-пупер-ракеты» у США

Бывший президент Америки заявил, что Россия украла чертежи «супер-пупер» ракеты и построила ее.Во время выступления в штате Нью-Гэмпшир экс-президент США зявил, что Россия в период администрации Барака Обамы похитила секретные чертежи у Америки.