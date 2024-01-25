Ударами по Харькову и области ликвидированы более 130 боевиков РДК* и ВСУ

РИАМО - 25 янв. ВС РФ прошедшей ночью нанесли несколько ударов по Харькову и области, были уничтожены свыше 30 боевиков «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* в Харькове, более 100 бойцов ВСУ в Балаклее, сообщает РИА Новости.