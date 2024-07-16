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К теракту в «Крокусе» причастны представители интернациональной команды

К теракту в «Крокусе» причастны представители интернациональной команды

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил в Совете Федерации, что теракт в «Крокус Сити Холле» был организован интернациональной группой, в которую входили представители разных стран, в том числе и россияне.

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