К теракту в «Крокусе» причастны представители интернациональной команды

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил в Совете Федерации, что теракт в «Крокус Сити Холле» был организован интернациональной группой, в которую входили представители разных стран, в том числе и россияне.
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