В Санкт-Петербурге состоится заседание Совета законодателей при Федеральном собрании РФ

Обсудят ключевые вопросы, касающиеся обеспечения регионов квалифицированными кадрами Сегодня, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, пройдет заседание Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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