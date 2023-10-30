Жизненные ситуации бывают разными. Приобретая аккумуляторную батарею (АКБ), одни стараются найти самый достойный и дорогой вариант, надеясь забыть о проблеме хотя бы лет на пять.
Аккумуляторы до 5000 рублей можно брать? Проверили!
Комментарии
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Вячеслав Пикулин
а может и корпус аккумулятора лопнуть от недозаряда если его плотность к зимним условиям не приготовить...хайп решил словить от чайников?
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2 д.
Вячеслав Пикулин
автор просто дебил..... а что ты их не тестил при мину 45? что они выдадут, какие характеристики?
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2 д.
Вячеслав Пикулин
интересно какое образование у этого автора статьи?
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2 д.
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