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Демократы выдвинут Байдена кандидатом в президенты

Демократы выдвинут Байдена кандидатом в президенты

Руководство Национального комитета Демократической партии (DNC) США заявило, что намерено выдвинуть президента Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года, несмотря на многочисленные призывы к нему снять свою кандидатуру.

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