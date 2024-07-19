Демократы выдвинут Байдена кандидатом в президенты

Руководство Национального комитета Демократической партии (DNC) США заявило, что намерено выдвинуть президента Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года, несмотря на многочисленные призывы к нему снять свою кандидатуру.
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